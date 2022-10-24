Орбан отказался поддержать инициативу Шольца об отмене единогласия в ЕС Орбан: Венгрия не поддержит предложенную ФРГ отмену принципа единогласия в ЕС

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия не поддержит отмену принципа единогласия в Евросоюзе. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан в интервью немецкоязычной газете Budapester Zeitung. Ранее с подобной инициативой выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Германия очень усердно работает над тем, чтобы был отменен принцип единогласия во внешней политике и вместо него были приняты решения большинства. Мы не согласны с этим, — заявил Орбан.

Он пояснил, что несогласные с инициативой страны в результате не сумеют собрать блокирующее меньшинство, что позволит ФРГ и Франции продвигать собственные внешнеполитические идеи. Это, по мнению Орбана, приведет «к отказу от значительной части суверенитета».

Я ясно дал понять канцлеру Шольцу, что Венгрия не может поддержать эту инициативу, — подчеркнул венгерский премьер.

В конце августа Олаф Шольц предложил обсудить реформы Евросоюза и отказа от права вето. По мнению немецкого политика, при принятии решений по вопросам санкций или прав человека следует исходить из принципа большинства.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия на саммите Евросоюза в Брюсселе добилась освобождения от потолка цен на российский газ, если соответствующие предложения Еврокомиссии будут приняты. По его словам, для Будапешта сделают исключение, поскольку иначе страна может остаться без газа.