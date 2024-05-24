Орбан оценил вероятность нападения России на НАТО Орбан: разговоры о «российской угрозе» являются лишь маневром Запада

Фото: Christian Marquardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что не считает вероятным нападение РФ на одну из стран НАТО. По его словам, разговоры о «российской угрозе» являются маневром для подготовки к войне, но только со стороны Запада.

Вероятность того, что кто-то — речь не только о России, а о ком угодно — сегодня решится напасть на страну НАТО, чрезвычайно мала. НАТО — оборонительный альянс и не потерпит военных акций, нарушающих суверенитет какой-либо страны НАТО... Поэтому я эти отсылки к «российской угрозе» интерпретирую скорее как маневры Запада и Европы для подготовки вступления в войну, — сказал Орбан.

Ранее политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси Запад может попытаться нанести удар по премьеру Венгрии. Он напомнил, что до этого были попытки покушений на президента Сербии Александра Вучича и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, а также госпереворота в Турции.

По словам политолога, эти события стоит связывать не с Россией, а с непослушанием стран Вашингтону. Как уточнил эксперт, это не геополитическое противостояние Запада с РФ, а в целом борьба США со всеми своими противниками.