Орбан оценил предстоящие переговоры о вступлении Украины в Евросоюз Орбан: переговоры о приеме Киева в ЕС еще не начались, а уже проявились проблемы

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз еще не начались, а негативные последствия этого шага уже могут почувствовать на себе все члены сообщества, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet. Он добавил, что не считает решение Евросоюза о старте переговоров «чисто теоретическим вопросом».

Переговоры еще не начались, а мы уже столкнулись с серьезными экономическими проблемами в двух областях, — сказал Орбан.

Орбан считает, что, приняв решение о начале переговоров с Украиной, Евросоюз, по сути, декларировал намерение принять ее в свои ряды. При этом он заявил, что этому не предшествовал никакой анализ. В частности, неизвестно, чем это обернется для французских, немецких и венгерских фермеров, малых предпринимателей, торговцев и перевозчиков.

Ранее сообщалось, что во время дискуссии о членстве Украины в Евросоюзе премьеру Венгрии было предложено выйти за кофе. По информации СМИ, это сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отправил Орбана на выход после трех часов обсуждения. В результате решение начать переговоры о присоединении к ЕС с Украиной было принято без главы правительства Венгрии.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия отказывается поддерживать выделение средств из бюджета ЕС на помощь Украине, поскольку у организации «нет денег». По его словам, Будапешт будет блокировать все решения, которые подразумевают финансовую поддержку Киева.