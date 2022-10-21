Орбан оценил попытки Еврокомиссии установить потолок цен на российский газ Орбан сравнил Еврокомиссию с посетителем бара, который желает установить свою цену на пиво

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял намерение Еврокомиссии ввести ценовой потолок на российский газ. В Twitter он назвал ситуацию похожей на ту, когда посетитель бара желает сам установить цену на пиво.

Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ — это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет. Потребители не могут снизить цены на энергию. Могут только диверсификация и конкуренция, — считает венгерский премьер.

Орбан прежде говорил, что установление потолка цен на российский газ станет для Венгрии газовым эмбарго, поскольку в этом случае аннулируются газовые контракты Будапешта и Москвы. Венгрия позволить себе этого не может, поэтому подобные меры не поддержит.

Ранее Виктор Орбан раскритиковал новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа. По его словам, все ругают «плохой российский газ», но никто не говорит, чем его можно заменить. Прекращение поставок российского энергоресурса приведет к проблемам в экономике европейских стран, добавил Орбан.