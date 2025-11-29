День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 04:13

Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве

Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан расценил итоги своей встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября в Кремле как успешные. По его словам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), энергоснабжение Венгрии остается надежным.

Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным, — написал глава правительства.

Сопровождавший его в поездке глава венгерского МИД Петер Сийярто также отметил, что поставленная цель этой встречи была достигнута.

Орбан во время переговоров с Путиным заявил, что ключевой задачей его визита в Россию является гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам премьера, приезд в Москву логически продолжает его недавнюю дипломатическую миссию в США, где ему удалось добиться для Венгрии исключения из американских санкций, касающихся российских энергоносителей.

Путин в свою очередь отметил, что отношения стран продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.

Виктор Орбан
переговоры
Владимир Путин
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремели взрывы и объявили воздушную тревогу
Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве
Перевал Дятлова, жизнь в Азии, тюрьма: что известно о деле Усольцевых
Вильфанд пообещал теплый декабрь в одной части России
Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО
«На кого мы рассчитываем?»: в Киеве задали вопрос об уехавшей молодежи
Гватемалу протрясли сильные подземные толчки
В Греции раскрыли, какой ценой стране обошлась поддержка Украины
Экс-аналитик ЦРУ раскрыл единственный выход из украинского кризиса
В российском регионе объявили режим угрозы атаки БПЛА
Гендиректора российского издательства арестовали
SHOT сообщил, что над Таганрогом прогремела серия мощных взрывов
Российского бойца ММА не впустили в Молдавию
Трамп отменил действия всех указов, подписанных Байденом
Орбан выбрал сало и блины с икрой для ужина в Москве
Спасаем дачу от зимнего пожара: что починить, сколько огнетушителей нужно
€2 млн на счет подруги: жену Макрона уличили в воровстве денег у детей
Airbus сообщил о массовом отзыве самолетов A320
Гладков сообщил о жертвах удара беспилотника ВСУ по жилому дому
Молодой австралиец обогнал звезд «Формулы-1» в квалификации на чемпионат
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.