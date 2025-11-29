Орбан оценил итоги переговоров с Путиным в Москве Орбан назвал переговоры с Путиным в Москве успешными

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан расценил итоги своей встречи с президентом России Владимиром Путиным 28 ноября в Кремле как успешные. По его словам в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), энергоснабжение Венгрии остается надежным.

Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным, — написал глава правительства.

Сопровождавший его в поездке глава венгерского МИД Петер Сийярто также отметил, что поставленная цель этой встречи была достигнута.

Орбан во время переговоров с Путиным заявил, что ключевой задачей его визита в Россию является гарантирование надежных и доступных поставок энергоресурсов для его страны. По словам премьера, приезд в Москву логически продолжает его недавнюю дипломатическую миссию в США, где ему удалось добиться для Венгрии исключения из американских санкций, касающихся российских энергоносителей.

Путин в свою очередь отметил, что отношения стран продолжают развиваться, несмотря на существующие современные сложности. Глава государства подчеркнул устойчивость двусторонних связей в текущих международных условиях.