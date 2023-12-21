Орбан объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО Орбан: вступление Украины в НАТО может втянуть Альянс в конфликт с Россией

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

Виктор Орбан

Вступление Украины в НАТО способно втянуть Альянс в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам года. Поэтому Будапешт выступает против этого членства, подчеркнул глава венгерского правительства.

Членство Украины в НАТО означает, что мы были бы обязаны ввести туда войска уже на следующее утро. Мы этого не хотим, — заявил Орбан.

Ранее венгерский премьер отказался поддержать выделение Украине в виде помощи средств из бюджета Евросоюза. По его словам, у организации «нет денег», поэтому Будапешт намерен блокировать все решения, подразумевающие финансовую поддержку Киева.

На прошлой неделе европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вопросу вступления стран в ЕС. Во время дискуссии по этому поводу канцлер ФРГ Олаф Шольц после трехчасового обсуждения предложил премьеру Венгрии выйти за кофе. В результате решение было принято без Орбана.

Позже политический советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что решение о присоединении Украины к Евросоюзу должно быть поддержано единогласно около 70 раз. В Будапеште уверены, что Киев не готов к вступлению в сообщество, поэтому делегация и покинула заседание по этому вопросу в Брюсселе.