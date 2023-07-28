Орбан объяснил, на чем держится существование Украины Орбан: существование Украины и дееспособность ВСУ держатся только на деньгах Запада

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что существование Украины и дееспособность ее вооруженных сил держатся только на деньгах Запада. В эфире радио Kossuth он подчеркнул, что республика утратила суверенитет, поскольку страна не имеет личных финансовых доходов.

Суверенитет Украины практически потерян. <...> Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии, а украинскую армию в дееспособном, — сказал Орбан.

Венгерский премьер считает, что страна, не имеющая финансового дохода и не способная обеспечить работой своих граждан, не может финансировать войну и быть суверенной. По его словам, для ведения боевых действий «нужны три вещи: деньги, деньги и деньги», а с развитием техники и оружия военные расходы увеличились.

Ранее израильский политолог Яков Кедми сообщил, что западные армии не готовы к современным серьезным военным действиям крупными армейскими соединениями против российской армии. По мнению эксперта, именно по этой причине западные инструкторы ничему не научили ВСУ.

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что все больше стран Европы меняют свое отношение к конфликту на Украине и желают его скорейшего завершения. По его мнению, причиной стал провал контрнаступления украинских сил. Макгрегор отметил, что США и Великобритания не хотят признавать неудачу ВСУ.