Орбан объяснил, как снова сделать Европу великой Премьер Венгрии потребовал перемен в Евросоюзе ради интересов простых европейцев

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Европейский центр политики — Брюссель — нуждается в трансформации, поскольку политика Евросоюза крайне далека от того, что действительно нужно простым европейцам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время обращения, посвященного планам на 2024 год. Политик также подчеркнул, что такого разрыва между интересами населения Европы и политикой руководства ЕС еще никогда не было, передает РИА Новости.

Без лишних слов — Брюссель предоставил европейцев самим себе, никогда не было такого разрыва между политикой Брюсселя, его интересами и волей европейцев. Поэтому в Брюсселе необходимы перемены, — цитирует агентство слова премьер-министра.

Орбан акцентировал внимание на том, что изменения могут наступить только в принудительном порядке. Политик заявил, что его страна готовится к председательству в ЕС и будет прикладывать усилия, чтобы снова сделать Европу великой. Венгрия возглавит совет ЕС в июле этого года.

Ранее Орбан заявил, что его страна даст согласие на вступление Швеции в НАТО в ходе сессии, которая стартует 26 февраля. Сейчас Венгрия остается единственной страной — членом НАТО, которая не одобрила вступление Швеции в Североатлантический альянс.