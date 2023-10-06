Орбан обвинил ЕС в «изнасиловании» Венгрии и Польши Орбан: ЕС «изнасиловал» Польшу и Венгрию, вынудив принять миграционные правила

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Евросоюз юридически «изнасиловал» Польшу и Венгрию, вынудив страны принять новые правила распределения мигрантов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, которые приводит РИА Новости, компромисс по этому вопросу на текущий момент невозможен. Орбан напомнил, что предыдущий проект ЕС также вызывал протест со стороны Будапешта и Варшавы, однако их возмущение было проигнорировано.

Нет никаких шансов прийти к какому-либо компромиссу и соглашению по миграции. Политически это невозможно. Не то что сегодня — вообще, на годы вперед. Потому что юридически нас, как бы это сказать, изнасиловали. А если вас изнасиловали юридически, то есть принудили принять то, что вам не нравится, как вы сможете прийти к соглашению и компромиссу? Это невозможно, — сказал Орбан.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявлял, что Варшава намерена усилить контроль на границе с Германией из-за возможного наплыва нелегальных мигрантов. По его словам, есть вероятность, что через ФРГ в Польшу проникнут беженцы из Италии.

Кроме того, глава польского МВД Мариуш Каминьский обращал внимание на рост числа мигрантов, прибывающих из Словакии. По его словам, за последний год этот показатель вырос на 1000%, причем только за две недели на территории Польши выявили и задержали более 500 нелегалов.