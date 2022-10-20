Орбан: неизвестно, чем заменить российский газ Премьер Венгрии Орбан: в ЕС никто не говорит, чем можно заменить российский газ

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал в своем Twitter-аккаунте новый план Еврокомиссии по совместным закупкам природного газа. По его словам, все ругают «плохой российский газ», но никто не говорит, чем его можно заменить.

Мне говорят, что российский газ плохой. Они говорят, что мы должны прекратить его закупки. Но никто не говорит нам, чем мы его можем заменить. Не через пять лет, а завтра. Нам нужно управлять нашей экономикой, это очевидно, — сообщил Орбан.

По его мнению, прекращение поставок российского топлива приведет к проблемам в экономике европейских стран.

Ранее Орбан заявил, что после снятия с России санкции в Европе сразу снизятся цены и инфляция, а экономика ЕС при этом получит шанс восстановиться и избежать рецессии. Политик указал на то, что санкции являются причиной экономических и энергетических проблем. По его словам, во время их принятия в Брюсселе обещали удар по Москве, но с тех пор стало ясно, что рестрикции наносят больше ущерба Европе, чем России.

Орбан призвал членов правящей коалиции добиваться того, чтобы антироссийские ограничительные меры отменили в ЕС не позднее конца года.