Орбан назвал условия поддержки новых антироссийских санкций Премьер Орбан: Венгрия не поддержит санкции против России, наносящие вред членам ЕС

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия не будет поддерживать санкции против России, которые наносят чрезмерный ущерб самим членам ЕС, заявил в письме депутатам Европарламента глава венгерского правительства Виктор Орбан. По его словам, которые приводит ТАСС, Венгрия с самого начала осуждала действия России на Украине, однако нынешние санкционные предложения ЕС противоречат здравому смыслу и угрожают обнищанием венгерских и европейских семей.

Становится все труднее обеспечивать соблюдение ранее согласованного принципа, согласно которому введенные санкции не должны причинять нам больше вреда, чем России, — подчеркнул Орбан.

В конце мая премьер-министр Венгрии утверждал, что Европа «пляшет на краю» мирового экономического кризиса. Политик считает, что «взлетевшие» цены на нефть делают управление странами намного сложнее. Он также отметил, что эмбарго на российский газ может разрушить экономику Европы, а Будапешт выступает за финансирование мира, а не обострение внутри ЕС.