Орбан назвал следующие два месяца СВО самыми драматичными

Фото: kremlin.ru/Алексей Майшев/«Россия сегодня»

Виктор Орбан

Следующие два месяца спецоперации на Украине станут самыми драматичными, считает венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Такое мнение он выразил в двух отчетах для председателя Евросовета Шарля Мишеля и лидеров стран Европейского союза по итогам визитов в Россию и Китай, передает испанская газета El País.

По информации издания, подводя итоги переговоров, Орбан отметил, что следующие два месяца на Украине будут «более драматичными, чем когда-либо». Кроме того, венгерский министр подчеркнул, что, исходя из его разговоров, «все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте мирных переговоров будут положительно восприняты».

Ранее сообщалось, что Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Россию. Он заверил, что во время визита в Москву не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Евросовета.

Председательство в высшем политическом органе ЕС — Евросовете — с июля на полгода перешло к Венгрии. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Орбана нет полномочий вести переговоры с Россией от лица Евросоюза. Премьер Венгрии в письме назвал претензии «безосновательными».