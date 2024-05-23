Орбан назвал кому и с кем надо разговаривать для мира на Украине Орбан: для мира на Украине нужны переговоры России и США

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Для мира на Украине не достаточно переговоров Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому порталу Blikk.hu. Для этого, по его словам, нужно разговаривать России и США. Обусловлено это тем, что за Украиной стоит «весь Запад» и «в некотором смысле это прокси-война».

Между Украиной и Россией должен быть какой-то контакт. Но где-то за этим будут проходить еще и настоящие переговоры между Россией и Америкой, которые, кстати, касаются не просто России и Украины, а всей системы европейской безопасности и вполне могут определить наши следующие 20-30 лет, — сказал Орбан.

Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. Как объяснил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, причиной стало то, что проект документа предусматривал признание только одного мирного плана по разрешению украинского кризиса — концепции президента Украины Владимира Зеленского.

На пресс-конференции после встречи со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом Сийярто заявил, что угроза мировой войны становится все ближе из-за «безумных заявлений» политиков на Западе. По его мнению, этому нужно положить конец.