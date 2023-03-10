Орбан назвал человека, способного изменить ситуацию на Украине Орбан: Трамп может повлиять на исход конфликта на Украине в случае повторного избрания

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в окрестностях Донецка

Результаты президентских выборов в США в 2024 году и возможное участие в них бывшего президента Дональда Трампа могут пoвлиять на ситуацию на Украине, если конфликт в этой стране затянется еще на пару лет, заявил в программе радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Киев может вести военные действия только до тех пор, пока Соединенные Штаты гoворят да, но если они скажут нет, то сложится ситуация для прекращения огня.

[Бывший] президент [США Дональд] Трамп, который намерен вновь выставить свою кандидатуру на этот пост, хочет прекращения огня. Это может даже повлиять на исход войны, — сказал Орбан.

По словам премьер-министра Венгрии, в поcледние годы США не принимали активного участия в формировании европейской политики, но после начала конфликта на Украине все изменилось. Соединенные Штаты возглавили «коалицию войны», стоящую за Украиной, отметил Орбан.

Ранее Виктор Орбан заявил, что сторонники разрешения украинского конфликта военным путем являются его противниками. В частности, к этой группе он причислил администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, Орбан назвал своими оппонентами крупные международные компании, извлекающие сверхприбыль в результате санкций и роста цен на энергоносители. Политик сказал, что в новом политическом сезоне венгерским партиям придется бороться с «провоенными группами интересов».

К этим группам принадлежат «выступающие за войну администрация президента США Джо Байдена, брюссельские бюрократы, а также левые партии», которые получают американское финансирование, заявил политик.