Орбан: договоренностей по введению нефтяного эмбарго в ЕС нет

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Евросоюз не смог договориться по поводу введения нефтяного эмбарго против России. Об этом «нет никакой договоренности», сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе, пишет РИА Новости.

На настоящее время компромисс не достигнут... Мы находимся в сложной ситуации из-за безответственных действий Европейской комиссии, — сказал он

По словам политика, при одобрении действующих пяти пактов санкций чиновники Евросоюза сначала принимали решения об ограничениях, и только потом думали об их последствиях.

Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход — сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет, — указал венгерский премьер.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на проект итогового заявления саммита ЕС, который состоится 30 мая в Брюсселе, что российская трубопроводная нефть продолжит поступать в Евросоюз, есть вероятность ее вывода из-под эмбарго. Государства — члены Союза планируют как можно скорее решить вопрос о временном исключении из перечня санкций нефти, поставляемой по трубопроводу.