Опубликованы секретные документы по вторжению Defender в Чёрное море

Журналисты BBC опубликовали выдержки из секретных документов, которые касаются вторжения британского эсминца HMS Defender в акваторию Чёрного моря. Информацию обнародовали в воскресенье, 27 июня.

Папку с документами нашли возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии. Это произошло 22 июня, за день до инцидента с британским кораблём. В бумагах содержатся распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. Как отмечается в документах, власти Великобритании приняли решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма со следующей целью: королевство намеревалось продемонстрировать поддержку Киеву и показать , что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Ранее стало известно, что инцидент с вошедшим в территориальные воды РФ британским эсминцем Defender мог привести к военному столкновению. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.