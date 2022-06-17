Опубликована видеозапись с попавшими в плен под Харьковом наёмниками США

Фото: shutterstock

Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видеозаписи со взятыми в плен под Харьковом американскими наёмниками. На одной из них один из мужчин называет себя Александером Дрюке. а второй очень похож на Энди Хьюена. Запись появилась в Telegram-канале российского журналиста.

О пропаже без вести двух бывших американских военных накануне сообщила The Telegraph. Оба воевали в одном из отрядов ВСУ. Сослуживцы американцев предположили, что они попали в плен к российским военным.

На записи Андрея Руденко оба мужчины выражают негативное отношение к происходящему на Украине конфликту. Они не представляются. В подписи к ролику Руденко указывает, что американцы попали " к нашим ребятам". Где снималось видео, также не сообщается.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент проверяет подлинность фотографии, на которой, возможно, запечатлены два американца, предположительно, попавшие в плен под Харьковом. Мать одного из них Банни Дрюке заявила, родные связывают надежды с верификацией снимка.