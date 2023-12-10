Опубликованы видеокадры воздушного минирования в зоне СВО Военкор Коц показал, как российские военные минируют территорию с помощью дронов

Фото: МО РФ

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц показал уникальные кадры воздушного минирования территорий в зоне проведения специальной военной операции. Беспилотник-минер разработали операторы FPV-дронов совместно с инженерами первой танковой армии ВС России.

По словам военкора, изначально специалисты создали дрон со сбросом под противопехотные осколочные мины с натяжным датчиком цели. После чего инженеры разработали сбросы под противопехотные нажимные мины. Коц подчеркнул, что беспилотники эффективно работают с закрытых позиций в основном по маршрутам ротаций войск противника.

Ранее минометчики Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали группу солдат ВСУ на Северском направлении. Противник попал под удар российской армии после неудачной попытки контратаки. Более 10 украинских бойцов заметили операторы беспилотников, после чего по их позиции был нанесен удар из расчета миномета «Поднос». ВС РФ также уничтожили укрепленный огневой пункт.

Российская армия с помощью артиллерии также сорвала ротацию ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское. Военные нарушили подвоз боеприпасов к позициям 128-й бригады территориальной обороны противника.