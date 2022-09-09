Опубликованы кадры пожара в больнице Донецка после обстрела ВСУ В Донецке ВСУ обстреляли медучреждение в Калининском районе

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли территорию больницы Калинина в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. На кадрах видно, как горит крыша медучреждения.

9 сентября ВСУ обстреляли Донецк, сообщалось о двух погибших. Удары были нанесены по Ворошиловскому, Кировскому и Петровскому районам. В результате артиллерийского огня снаряды ВСУ также приземлились на территории центрального парка. Очевидцы показали осколки снарядов 155-мм, он же «натовский калибр». В штабе теробороны ДНР отметили, что число пострадавших возросло до семи, двое погибли.

Местный житель Анатолий стал очевидцем пятничных обстрелов города. Он отметил, что уже привык к обстрелам, но так близко взрывов не видел никогда. По его словам, в момент прилета он находился на балконе и ждал родственников, которые должны были вернуться домой. В какой-то момент он услышал свист, затем оглушительный взрыв, после чего он упал на пол и в первые секунды не мог понять, что происходит.