Опубликованы кадры ВСУ, прячущих тела погибших солдат РИА Новости: ВСУ скрывают собственные потери, пряча тела погибших

Фото: МО Украины

Российский разведывательный беспилотник заснял, как украинская эвакуационная команда прятала тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть потери, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. На опубликованных кадрах видно, как солдаты сбрасывают трупы в прифронтовой лесопосадке. При этом погибшие военные еще были живы, когда их погрузили в машину, солдат эвакуировали из уничтоженного объекта.

Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше, — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что российский разведывательный дрон отслеживал действия противника после нанесенного удара. По словам источника агентства, украинские военные сбросили тела в лесопосадке не только чтобы скрыть потери, но также для препятствования выплатам денежных компенсаций семьям погибших.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении РСЗО «Град», находящейся на вооружении ВСУ, расчетами 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад». По данным ведомства, данная установка наносила удары по приграничным населенным пунктам Белгородской области.