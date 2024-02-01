Опубликованы кадры «утилизации» техники ВСУ в зоне СВО «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры уничтожения БТР ВСУ в зоне СВО

Фото: t.me/mod_russia

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения в зоне СВО бронетранспортера ВСУ. Как отмечается, он был подбит при помощи FPV-дрона. На кадрах видно, как в ночное время к бронемашине противника приближается беспилотник, после чего происходит взрыв.

Ранее тот же канал разместил видео уничтожения американкой БМП Bradley. Бронемашина ВСУ проходила мимо позиций ВС РФ и была поражена расчетом ПТРК. На кадрах видно, как в мчащийся на скорости броневик попадает ракета. После попадания происходит взрыв.

До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали гражданку Германии Диану Савиту Вагнер с позывным Змея, воевавшую на стороне украинской армии. Наемница служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь», а также в Интернациональном легионе.

Между тем генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер заявил, что ВСУ имеют право наносить удары по центральным регионам России. По его словам, любые объекты, расположенные в глубине России, являются «законными целями» для ВСУ. Вместе с тем Бюлер отметил, что страны Запада опасаются чрезмерного применения передаваемых Киеву вооружений для нанесения ударов по России.