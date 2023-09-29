Опубликованы кадры с уничтоженными натовскими танками в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры с уничтоженной натовской техникой на Запорожском направлении. По данным канала, российские военные успешно выполняют задачи в зоне спецоперации, превращая технику Альянса в груду металлолома.

Можно увидеть большое количество всего, начиная от БМП и заканчивая хвалеными Challenger 2, которые по итогу превратилась в металлолом, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения FPV-дронами пехоты ВСУ у Работино и Времевки. На видео российские беспилотники поражают позиции украинских военных.

В свою очередь, Telegram-канал «Работайте, братья» показал удары бомбардировщиками группы «Центр» по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении. Корректировка велась с разведывательного беспилотника.

До этого военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео уничтожения танка Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гуляйполе. Как отмечается, по технике противника работала артиллерия 177-го полка морской пехоты Вооруженных сил России.