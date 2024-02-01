Опубликованы кадры уничтожения мчащейся на всех парах Bradley «Архангел спецназа Z»: расчет ПТРК уничтожил мчащийся на скорости БМП Bradley

Фото: IMAGO/Global Look Press

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал видео уничтожения американкой БМП Bradley. Как отмечается, бронемашина ВСУ проходила мимо позиций ВС РФ и была поражена расчетом ПТРК. На кадрах видно, как в мчащийся на скорости броневик попадает ракета. После попадания происходит взрыв.

Ранее Telegram-канал разместил видео, как операторы беспилотников ВС России вывели из строя транспорт украинских военных, который использовался для перевозки личного состава. На кадрах видно, как с дрона сбрасывают два боеприпаса. Первый приземляется в районе колеса, второй же попадает на лобовое стекло.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о ликвидации в зоне СВО женщины-наемника из Германии Дианы Савиты Вагнер с позывным Змея. Как уточнил канал, 36-летняя Вагнер служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь» и Интернациональном легионе. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также сообщалось, что оператор беспилотника одного из подразделений Вооруженных сил России помог украинскому солдату пройти через минное поле, чтобы сдаться в плен. По словам командира группы 150-й гвардейской дивизии с позывным Старший, оператор указал сдавшемуся украинцу путь с помощью дрона. Он направил его к тропам, которые вели в обход минного заграждения.