Опубликованы кадры уничтожения «Аллигаторами» военной техники ВСУ «РВ» показали кадры работы вертолета Ка-52 по бронетехнике ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским вертолетом Ка-52 «Аллигатор». Как отмечается, экипаж координирует свои действия и наносит удар, убедившись, что в зоне поражения нет российских сил. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Экипаж, судя по разговору, координирует свои действия с передовым авианаводчиком. Уточнив данные об отсутствии наших сил в районе обстрела, экипаж нанес точный удар ПТУРом по бронетехнике противника, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России нанесли артиллерийский удар по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Херсонский вестник», видно сильное задымление над местом расположения войск противника. Предположительно в пункте временной дислокации располагалось около 50 иностранных наемников и пять единиц военной автомобильной техники.

До этого в Сети появилось видеоработы реактивной установки УР-77 «Метеорит». На кадрах комплекс, получивший название «Змей Горыныч», наносит удар по опорному пункту ВСУ под Кременной. Российские силы используют его в зоне специальной военной операции (СВО) перед штурмом позиций противника.