Опубликованы кадры ударов по скоплению ВСУ на Авдеевском направлении WarGonzo: российские артиллеристы уничтожили скопление ВСУ под Авдеевкой

Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры уничтожения военнослужащих ВСУ на Авдеевском направлении. Отмечается, что скопление военнослужащих противника было замечено с дронов. Операторы передали координаты и по позициям был нанесен артиллерийский удар. По данным канала, российские силы продолжают удерживать инициативу на данном участке фронта.

Ранее пленный украинский боец Федор Дыбиц сообщил, что его батальон всего за две недели потерял 70% бойцов. По его словам, ответственность за произошедшее несет командир подразделения, который отправлял людей «на убой» с автоматами против гранатометов. Он отметил, что у его боевых товарищей не было возможности укрыться от российских дронов-камикадзе и добавил, что часто украинские бойцы отмораживали себе руки и ноги.

Между тем, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что сообщения с Украины указывают на то, что положение ВСУ на линии боевого соприкосновения становится все более отчаянным. По его словам, в рядах украинской армии продолжает расти деморализация, а потери чрезвычайно высоки: погибших в траншеях солдат больше, чем живых.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26% территории страны находятся под российским контролем. Он считает, что Вооруженные силы РФ прорвут оборону ВСУ, если США уменьшат военную помощь.