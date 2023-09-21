Опубликованы кадры с последствиями ночных ударов по Киеву

Фото: t.me/dsns_telegram

В Сети появились кадры ночных ударов по Киеву. По данным Telegram-каналов, удар пришелся на склады с вооружением. Один из ударов пришелся по промышленному объекту в городе Белая Церковь — предположительно, поражен склад.

По всей Украине ночью звучали сирены о воздушной тревоги. Местные власти подтвердили ряд ударов — в Киеве и Харькове.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. В ведомстве отметили, что удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены склады с ракетами Storm Shadow, боеприпасами с обедненным ураном, а также центры радиотехнической разведки ВСУ.

Военнослужащие группировки «Центр» Вооруженных сил России ранее ликвидировали штурмовиков спецбригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на Краснолиманском направлении, заявил глава пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. В ходе боев противник также потерял боевые бронированные машины. Общие потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили до 50 человек.