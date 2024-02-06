Опубликованы кадры последней схватки российского бойца в зоне СВО

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео последней схватки российского бойца, который погиб при попытке взять его в плен. На кадрах видно, как двое военнослужащих ВСУ снимают с него бронежилет. В этот момент он достает гранату и бросает в сторону противника. Однако она не срабатывает. Тогда солдат бросается в рукопашную, но получает автоматную очередь.

В декабре прошлого года сообщалось, что что в ходе боев в Марьинке в Донецкой Народной Республике на стене одного из домов было найдено прощальное послание российского военнослужащего. Его подразделение попало в засаду и было окружено. Боец попросил сослуживцев позаботиться о его родных. Кирпич с надписью извлекли из стены дома, командир полка решил сделать из него памятный знак, который будет храниться в штабе со знаменем части.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь. В 2017 году в центре Одессы он установил рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненным людьми. Его мобилизовали в ВСУ в марте прошлого года.

До этого стало известно, что ВС РФ ликвидировали наемницу из Германии из Интернационального легиона ВСУ и нацбатальона «Карпатская Сечь» под позывным Змея. Ей было 36 лет, на Украину прибыла еще до начала СВО.