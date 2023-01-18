Опубликованы кадры первых минут после падения вертолета в Броварах

Фото: Социальные сети

На месте падения вертолета в Броварах, Украина

Жители города Бровары в Киевской области сняли на видео первые минуты после крушения вертолета рядом со зданием детского сада. На кадрах слышны крики людей. По данным МВД Украины, число погибших в результате авиакатастрофы возросло до 18 человек, пострадали 26. Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на борту вертолета находились глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин.

На кадрах видно, что после падения вертолёта начался пожар. Здание детсада не пострадало.

Украинское агентство УНН сообщило, что упавший вертолет загорелся еще в воздухе. Как пишут украинские СМИ, вертолет мог упасть, так как из-за тумана шел на низкой высоте и пилот не справился с управлением. По другой версии, вертолет был подбит украинской системой ПВО.

По данным украинских Telegram-каналов, в детсаду, рядом с которым упал вертолет, находились дети и персонал. Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что людей из здания эвакуировали.

Ранее сообщалось, что упавший в Броварах вертолёт Eurocopter EC225 Super Puma был производства французской компании Airbus. Украина приобрела несколько десятков таких летательных аппаратов по соглашению между странами о создании Единой системы авиационной безопасности и защиты.