Опубликованы кадры из киевского метро, где люди прячутся от взрывов

Фото: shutterstock

Опубликованы первые кадры из киевского метро, которое используется, как бомбоубежище. До этого стало известно, что в украинской столице остановили движение поездов по одной из веток. Также сообщается, что все станции в Киеве будут работать, как укрытие.

Утром, 10 октября СМИ сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. По данным источников, в городе было слышно как минимум четыре громких хлопка. Предположительно, в городе работают системы противовоздушной обороны. Эту информацию подтверждает и мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Также стало известно, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, в этих местах фиксируются пожары. По данным украинских СМИ, взрывная волна выбивает окна в общественном транспорте. Также взрывы слышны во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины, во многих населенных пунктах на Западе страны отключено электричество.