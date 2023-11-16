Опубликованы кадры двойного удара по штабу подразделения ВСУ Военкор Котенок опубликовал видео двойного удара по штабу подразделения ВСУ

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале кадры уничтожения штаба 115-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Димитров. На них видно, как в здание прилетают две ракеты. После это от сооружения остаются руины. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным журналиста, удар был нанесен 15 ноября. Произошло это после получения информации от операторов беспилотников, действующих над данным районом.

Ранее журналист показал кадры удара по укреплениям и расположениям украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка. По его словам, они подверглись обстрелу авиационными бомбами ФАБ. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили об уничтожении британской гаубицы FH70 на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Кроме того, была поражена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. В ведомстве отметили, что российские военные нанесли удар по двум подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар. В общей сложности были ликвидированы 70 военнослужащих украинской армии.