Опубликованы итоги проверки Минобороны ФРГ записи беседы об атаке на Крым Минобороны ФРГ: проверка показала подлинность записи разговора офицеров про Крым

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Минобороны Германии опубликовало итоги первой проверки записи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, сообщил журнал Der Spiegel. В ведомстве признали файл подлинным.

Издание отметило, что оборонное ведомство исключило подделку с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, указано, что военнослужащие проявили халатность при обсуждении удара: виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а через относительно легко прослушиваемую платформу WebEx.

Военные не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС, — написали авторы материала.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».

Тем временем в министерстве обороны США подчеркнули, что Украина самостоятельно планирует операции против России, даже если «утечка» разговора офицеров Вооруженных сил Германии о планировании атак на Крымский мост говорит об обратном. В ведомстве резюмировали, что подлинность этих записей под вопросом.