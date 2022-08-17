Опубликованы фото последствий удара ВСУ по жилому дому в Первомайске

Фото: РИА Новости

Неразорвавшийся боеприпас на месте обстрела

Администрация города Первомайска ЛНР опубликовала в своем Telegram-канале фото последствий попадания в жилой дом ракеты РСЗО HIMARS, выпущенной ВСУ. Сообщается, что в результате удара погиб один человек и еще один пропал без вести.

На кадрах виден фрагмент многоэтажного дома, верхняя часть которого разрушена. В окнах нижних этажей выбиты стекла, прилегающая к зданию территория усыпана битым кирпичом.

В администрации уточнили, что дом получил повреждения от девятого до четвертого этажа. Один из его жителей умер от сердечного приступа, одна женщина пропала без вести. Еще три человека пострадали. В их числе четырехлетняя девочка, она вместе с отцом доставлена в больницу. По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье «геноцид».

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS поселок Родаково в ЛНР. Украинские военные выпустили четыре ракеты, в результате чего было повреждено свыше 10 жилых домов и разрушена школа.