Опубликовано видео встречи Кэмерона с Зеленским Зеленский опубликовал видео его встречи с Кэмероном в Киеве

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Видеозапись встречи украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Камерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил на Украину. Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критически важной инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку! — написал Зеленский.

Ранее заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что Дэвид Кэмерон на посту главы МИД Великобритании продолжит вести антироссийский курс. По его словам, когда политик занимал пост премьер-министра, он также не демонстрировал дружелюбного отношения к России.

До этого сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Марк Галеотти говорил, что связь между спецслужбами Украины, США и Великобритании ослабевает, а напряженность в отношениях растет. По его словам, Киев провоцирует недовольство западных стран, организуя теракты на территории России против журналистов и политиков.