Опубликовано видео уничтожения танка и САУ ВСУ с помощью БПЛА «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ланцет

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram кадры уничтожения ВС РФ танка и САУ ВСУ на Запорожском направлении с помощью БПЛА «Ланцет». На видео видно, как беспилотник поражает башню танка, который загорается.

Затем на видеозаписи показано, как барражирующий боеприпас влетает в самоходную артустановку.

Руденко ранее сообщил, что у Киева и западных лидеров осталось два выхода из ситуации, сложившейся вокруг Украины. Он отметил, что ЕС и США осознают бедственное положение украинской стороны, потому могут пойти на переговоры или довести кризис до новой мировой войны.

Второй вариант, по мнению Руденко, заключается в развязывании третьей мировой войны путем отправки войск НАТО на Украину. Он подчеркнул, что при любом развитии событий Россия выйдет победителем.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что Вооруженные силы установили контроль над населенным пунктом Петровское на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры, как российский боец 5-й бригады Центрального военного округа развернул флаг своего подразделения в населенном пункте Петровское. Канал отмечал, что российским бойцам удалось прорвать оборону противника при поддержке спецназа группировки «Центр».