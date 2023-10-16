Опубликовано видео уничтожения позиций ВСУ в районе Спорного

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео уничтожения позиций Вооруженных сил Украины в районе Спорного. Удары были нанесены артиллеристами Южной группировки российских войск.

По данным ведомства, уничтожены опорные пункты, техника, вооружение и полевые склады боекомплекта. Контроль точности и корректировку огня проводили операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС России поразили оружейные склады и топливные хранилища ВСУ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Также ликвидирован узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области. Помимо этого в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области средствами ПВО уничтожены два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ.

В понедельник, 16 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ВСУ пытаются перейти к наступательным действиямна разных направлениях. По его словам, ВС России улучшили свое положение, удержали позиции и не допустили продвижения противника.