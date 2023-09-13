Опубликовано видео уничтожения дронами-камикадзе солдат ВСУ в окопах

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Операторы FPV-дронов Вооруженных сил России ударили по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев на Торском выступе, сообщает Telegram-канал «Работайте, братья». На опубликованных кадрах видно, что снаряд прилетает в укрытие в тот момент, когда из него пытается выйти противник.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео разгрома украинской техники FPV-дронами «Бобер» на Запорожском направлении. На кадрах видно, как барражирующие снаряды попадают в пикапы и бронетехнику.

Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа российские военнослужащие отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ. В свою очередь бомбардировочная авиация группировки нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянки. Потери украинцев составили до 50 погибших. Также были уничтожены бронированная машина и пикап.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, ВСУ не могут переломить ситуацию в зоне СВО, так как бойцы ВС России «действуют грамотно и профессионально». Он не исключил, что Силы специальных операций РФ (ССО) «работают по ближним тылам ВСУ».