Опубликовано видео уничтожения американской гаубицы М777 в зоне СВО Военкор Руденко опубликовал видео уничтожения американской гаубицы в зоне СВО

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко показал в своем Telegram-канале видео уничтожения расчета американской гаубицы М777, стоящей на вооружении украинских сил. На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, видно, как по орудию наносится удар. После в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Уничтожение расчета американской гаубицы М777. Такое ощущение, что мы стали доставать чаще до орудий противника, — написал журналист.

Ранее в Сети появились кадры с уничтоженным немецким танком Leopard 2 в зоне спецоперации. Военкоры уточнили, что военная техника ВСУ ликвидирована на Запорожском направлении. Уточняется, что удар нанесен российским FPV-дроном.

В Министерстве обороны России 30 октября сообщили об уничтожении украинского арсенала авиационных средств поражения в Черкасской области. В районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка (ДНР) и Лепетиха Николаевской области были поражены пункты управления нескольких бригад оперативного назначения.

Также сообщается, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 44 беспилотника ВСУ. Всего же, по данным МО, за сутки уничтожены около 860 украинских военных.