Опубликовано видео удара Су-25 ВКС России фугасными бомбами по позициям ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два штурмовика ВКС России Су-25 сбросили бомбы ФАБ-500 на позиции украинских военных вблизи Авдеевки. Видеокадры с места бомбардировки опубликовало РИА Новости. Офицер ВС РФ с позывным Саймон рассказал, что солдаты ВСУ на протяжении девяти лет строили в этом районе укрепрайоны, сейчас там противник пополняет свои резервы.

Работали два штурмовика Су-25 «Грач». На видео можно заметить террикон, а на терриконе и вокруг него сплошной укрепрайон. Он создавался там на протяжении последних девяти лет. Периодически на высоте идут ротации противника, подтягиваются его резервы. И наши ВКС регулярно обрабатывают эту позицию. Сегодня отработали пятисотыми ФАБами по живой силе, — подчеркнул военнослужащий.

Он добавил, что обстрелы продолжатся и впредь, поскольку эта высота является стратегически важной для взятия Авдеевки российскими войсками.

19 февраля стало известно о нанесении серии авиаударов ВС РФ авиабомбами ФАБ-500 по позициям солдат Вооруженных сил Украины в Авдеевке. Видеозапись момента поражения одной из целей, снятая при помощи современного российского оптико-электронного разведывательного комплекса «Ирония», была опубликована в Сети.