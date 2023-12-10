Опубликовано видео удара российской армии по позициям ВСУ под Клещеевкой RT показал видео атаки российской армии по позициям ВСУ под Клещеевкой

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинской армии на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщает RT. По информации военного корреспондента Влада Андрицы, бойцы спецназа «Ахмат» вместе с 4-й отдельной мотострелковой бригадой ликвидировали пункты дислокации противника под Клещеевкой. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале издания.

Как передает журналист, на этом участке в настоящее время идут интенсивные бои. Во время сражений российские войска заняли господствующую высоту на этом участке линии соприкосновения.

Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Дмитрий Шепелявцев ранее заявил, что самолеты ВС РФ нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад украинской армии около пяти населенных пунктов в зоне СВО. По его словам, атаки проводились в районе Стельмаховки, Песчаной, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Першетравневого.

Российские военные также пресекли атаку 58-й мотопехотной бригады и сорвали попытку ее ротации в районе Новодонецкого в ДНР. Тяжелые огнеметные системы уничтожили живую силу противника в опорных пунктах в районе Новомихайловки, а бомбардировщики нанесли удар по позициям украинской армии в районе Парасковиевки.