Опубликовано видео удара российского «Корнета» по технике ВСУ Военкор Руденко показал видео удара российского «Корнета» по технике ВСУ

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов ПТРК «Корнет»

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео, как противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» ВС РФ уничтожил радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. На кадрах видно, как российские силы одним ударом ликвидировали боевую машину противника, части которой разлетелись в воздухе.

Ранее российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка, расположенному в Днепропетровской области. ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Помимо этого, было уничтожено два арсенала с оружием в Житомирской и Киевской областях, а также склад топлива для военной техники противника в районе Выгоды в Одесской области.

Бойцы ВС РФ также успешно поразили группу украинских пехотинцев в районе Артемовска, которая направлялась в сторону позиций российской армии. По данным Минобороны, разведывательные подразделения ВДВ с использованием средств воздушной разведки обнаружили движение противника и передали расчету ПТРК точные координаты. Вооруженную группу ВСУ ликвидировали метким пуском управляемой ракеты.