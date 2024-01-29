Опубликовано видео удара «Ланцетом» по танку ВСУ с тевтонским крестом Российский беспилотник «Ланцет» нанес удар по танку ВСУ с тевтонским крестом

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские войска с применением беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» нанесли удар по военной технике Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. На опубликованных в Сети кадрах, которые показал в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, показано, как ВС РФ поразили танк противника, помеченный тевтонским крестом.

Ранее российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по объекту украинских войск на Краснолиманском направлении. Для выполнения задачи пилоты применяли неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Как подчеркнули в Минобороны, командный пункт и живая сила украинской армии были ликвидированы.

До этого военные ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота в составе группировки «Юг» смогли захватить американский бронетранспортер М113. Техникой, которую ВСУ поставляет Запад, удалось завладеть в районе Артемовска. По словам одного из российских бойцов, ремонтная рота привела технику в порядок и эвакуировала.