Опубликовано видео «самого мощного» взрыва в Киеве с начала весны Guardian опубликовало видео «самого мощного» взрыва в Киеве с начала весны

Британская газета The Guardian опубликовало видео со взрывом в Киеве. Как утверждают авторы публикации, этот взрыв стал самым мощным в столице Украины с весны 2023 года. На кадрах видно, что некий светящийся снаряд стремительно падает вниз, после чего и происходит хлопок. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как сообщают авторы The Guardian со ссылкой на украинских властей, всего средства противовоздушной обороны сбили не менее 20 ракет, летящих на Киев с разных сторон.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам Кличко, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение обломков было зафиксировано в Шевченковском районе.

До этого сообщалось о взрывах в Черкасской области. Взрывы прогремели около 04:41 по московскому времени.

Ранее воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени распространилось по всей территории Украины.