Опубликовано видео с рыдающей украинской военнослужащей после новой битвы

Фото: Соцсети

В Сети появилось видео с украинской военнослужащей Оленой Риж, которая является членом 47-й бригады Вооруженных сил Украины. На кадрах женщина жалуется на сокрушительные потери. По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», подразделение Риж, судя по всему, попало в новый замес.

В Сети весь день крутится видео с рыдающей штурмовичкой Оленой Риж из 47-й бригады, которая за несколько часов потеряла столько «побратимов», сколько не потеряла за 4 месяца. Стоит отметить, что 47-я бригада участвовала в наступлении на Запорожском фронте, где в целом ВСУ понесли сокрушительные потери. В итоге, с конца сентября ее вывели на восстановление, которое, судя по всему, оказалось недолгим. После чего бригада попала в очередной «замес», — отметили военкоры.

Отличительной чертой 47-й бригады ВСУ является большое количество женщин, говорится в публикации. Украинская пропаганда пыталась создать образ «женщины-воина», однако видео демонстрирует, что реальные столкновения оказались несколько иными, чем их представляли пиарщики, добавили военкоры.

Ранее Минобороны РФ сообщило об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении. За неделю украинская армия потеряла более двух тысяч человек личного состава, четыре танка и 14 бронемашин.