Опубликовано видео с пораженной от ракетных ударов подстанцией на Украине

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось видео с пораженной в результате ракетных обстрелов подстанцией на Украине, кадрами поделилось «Радио Свобода» (СМИ внесено Минюстом РФ в список иноагентов). На них видно разрушенные конструкции объекта ДТЭК Энерго, которые припорошил снег. Где именно снято видео, авторы сообщать отказались.

Сейчас с оборудованием работают ремонтники. <...> Хотя объект уже частично восстанавливается, полностью сможет заработать лишь после завершения войны, — говорится в сообщении.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что повреждены объекты энергетики на востоке и юге страны.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе было остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой. 17 декабря движение поездов в киевской подземке восстановили.

Глава Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале рассказал, что не работает часть котельных и не ходят трамваи и троллейбусы. По его словам, введены графики аварийных отключений электричества, а подача тепла возобновится после стабилизации ситуации.