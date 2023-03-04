Экоактивисты облили «нефтью» стеклянную инсталляцию у здания бундестага Экоактивисты облили черной массой стеклянную инсталляцию у здания бундестага

Фото: IMAGO/JONAS GEHRING/Global Look Press

Активисты экодвижения «Последнее поколение»

Активисты экодвижения «Последнее поколение» облили черной массой, похожей на нефть, стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную поодаль от здания бундестага в Берлине. Видеоролик они выложили в своем аккаунте в Twitter.

Сжигать нефть или защищать основные права? В 2023 году возможно только одно из двух, — гласит лозунг активистов.

Участница акции Джудит Бидл заявила, что использование нефти повергнет мир в «климатический ад», в котором не останется «человеческого достоинства, свободы и права на жизнь».

Вместо того чтобы защитить свое население, федеральное правительство подпитывает климатическую катастрофу. Согласно закону о защите климата, оно не планирует становиться климатически нейтральным до 2045 года, а к 2030 году мы преодолеем ограничение [глобального потепления] в 1,5 градуса, — говорится в обращении на сайте организации.

В случае очередного повышения температуры на Земле под удар встанут шесть основных прав человека, включая право на жизнь, предупреждают активисты.

Трехметровая стеклянная скульптура «Основной закон 49» возле здания бундестага изображает 19-ю статью основных прав Германии в оригинальной версии 1949 года.

Ранее активисты движения облили картину Клода Моне из серии «Стога сена» картофельным пюре и приклеили себя суперклеем к стене рядом с полотном. Так они раскритиковали отношение мировой общественности к проблеме голода в некоторых регионах.