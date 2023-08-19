Опубликовано видео разрушений в Чернигове после ракетного удара

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи Сети опубликовали видео разрушений в Чернигове после ракетного удара. По данным источника РИА Новости, удар пришелся по месту сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам. Отмечается, что большинство присутствовавших на мероприятии были действующими украинскими военными. Как утверждает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате взрыва погибли семеро человек, еще 90 были ранены. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как рассказал собеседник РИА Новости, собрание военных в Чернигове было замаскировано под фестиваль дронов.

О взрыве в центре Чернигова ранее рассказал глава Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус. По его словам, на город упала баллистическая ракета. В свою очередь пресс-служба Воздушных сил ВС Украины сообщила об угрозе применения ударных беспилотников в Черниговской области. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

До этого также появилась информация о серии взрывов сразу в нескольких регионах Украины. Власти страны объявили воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донбасса. Тогда же стало известно об атаке беспилотников на украинскую столицу и западные регионы республики.