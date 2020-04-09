Опубликовано видео работы российских военных врачей в Италии

https://static.news.ru/photo/449cd2fc-7a34-11ea-b7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

В Сети появились кадры, демонстрирующие работу российских военных медиков в итальянском Бергамо. Видео опубликовало Минобороны.

Российские специалисты прибыли в полевой госпиталь для помощи в лечении больных с COVID-19. В медучреждении всего 142 места. В госпитале в три смены дежурят восемь бригад врачей.

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил, что помощь, которую получила страна, в том числе и от России, была полезна. Он также призвал не политизировать этот вопрос.