Опубликовано видео продвижения косовского спецназа к Косовске-Митровице

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Телеканал Kohavision опубликовал видеозапись продвижения военной техники косовского спецназа в сторону города Косовска-Митровица на севере непризнанной республики. Эти действия могут быть связаны с обострением конфликта в регионе из-за требований Приштины переоформлять сербские номера автомобилей на косовские.

Ранее лидер сербов из Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косово. По его словам, решение останется неизменным до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, в частности, не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст Сообщество сербских муниципалитетов.

Позднее о выходе из парламента заявили сербские депутаты, судьи и главы муниципалитетов. Затем сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косово.

Власти Косово приняли решение с 1 ноября штрафовать тех, кто не сменил сербские регистрационные знаки. Штрафы составят €150, а жителям будут даны инструкции по замене сербских номеров на регистрационные знаки Косово. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 года, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград будет продолжать придерживаться политики мира и стабильности на фоне усиления напряженности в Косово. Он уже обсудил ситуацию со спецпредставителем ЕС по переговорам Сербии и Косово Мирославом Лайчаком.