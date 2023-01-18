Опубликовано видео попадания гранаты с дрона в украинский окоп

Дрон Вооруженных сил России записал видео попадания гранаты Ф-1 в украинский окоп, сообщает издание «Известия». На кадрах видно, как снаряд падает точно в цель, после чего из траншеи начинает валить черный дым.

По информации СМИ, операция является частью наступления ВС РФ на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.

Под Артемовском российские военные с помощью стрелкового оружия сбили большой дрон с шестью винтами, который может переносить до четырех гранат и оснащен видеокамерой с прибором ночного видения.

Ранее губернатор Севастополя сообщал, что системы ПВО Крыма сбили три беспилотника над Черным морем по направлению к Бельбеку. До этого он сообщил о работе ПВО над бухтой Севастополя. По его словам, украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года. Все БПЛА были сбиты.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что беспилотники поднимались в воздух с территории Одессы.