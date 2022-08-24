Опубликовано видео подрыва автомобиля главы ВГА Михайловки в Запорожье

Фото: t.me/vrogov

Иван Сушко

Момент взрыва автомобиля, в результате которого погиб глава военно-гражданской администрации (ВГА) поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко, попал в объективы камерам видеонаблюдения. Кадры, запечатлевшие взрыв и его последствия, появились в Сети.

На них видна вспышка от взрыва, после которой автомобиль главы ВГА продолжает некоторое время ехать по инерции, а затем останавливается. Кроме того, в виде показаны повреждения, полученные машиной — выбитые стекла, помятые двери и оторванный бампер.

О гибели Сушко ранее сообщил член главсовета ВГА Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, взрывное устройство было заложено под сиденьем автомобиля Сушко

Несколько дней назад в Москве погибла журналистка Дарья Дугина. Она ехала на своей машине Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. По версии ФСБ, к произошедшему причастны украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства является гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. В Киеве заявили, что не имеют отношения к гибели Дугиной.